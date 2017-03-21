Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова сдала ЕГЭ на 4

— Несмотря на то, что я окончила школу 25 лет назад, оказывается, неплохо помню школьную программу, — прокомментировала глава ведомства. — Я сдала ЕГЭ по математике на 4. Мой учитель может гордиться мною.

Министр также отметила, что сделанные ею задачи базового уровня совершенно легкие: «Как можно так учиться, чтобы не сдать хотя бы базу!» По ее мнению, деление предмета на базовые и профильные уровни — большое достижение.

Напомним, что в этом году ЕГЭ будут сдавать 18 тыс. школьников республики.