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13:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

А ночью ударит 21-градусный мороз.

Источник: Reuters

Природа подкинула жителям республики очередной сюрприз. МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

Завтра, 22 марта, на республику обрушится сильнейший ветер: хуже всего ситуация на юге региона — ожидаются порывы до 18 метров в секунду. В других районах республики: 5−10 м/с.

Ночью прихватит мороз: −6…−11 по Цельсию, а местами до -21. Днем термометр покажет +1…+6.

А вот осадков пока не предвидится — хмурые тучи еще далеко.

Автомобилистам, отправляющимся в путь поутру, необходимо быть особенно внимательными: дороги будут окутаны дымкой, видимость составит 1−2 км.

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