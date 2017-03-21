В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Природа подкинула жителям республики очередной сюрприз. МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

Завтра, 22 марта, на республику обрушится сильнейший ветер: хуже всего ситуация на юге региона — ожидаются порывы до 18 метров в секунду. В других районах республики: 5−10 м/с.

Ночью прихватит мороз: −6…−11 по Цельсию, а местами до -21. Днем термометр покажет +1…+6.

А вот осадков пока не предвидится — хмурые тучи еще далеко.

Автомобилистам, отправляющимся в путь поутру, необходимо быть особенно внимательными: дороги будут окутаны дымкой, видимость составит 1−2 км.