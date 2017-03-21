Россельхознадзор уничтожил под Воронежем 360 кг турецких помидоров

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора и представители воронежской таможни нашли на мелкооптовой базе «Черноземье» 360 кг турецких помидоров, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 20 марта. Санкционные овощи изъяли и уничтожили на полигоне «Каскад» в Семилукском районе.

По данным Россельхознадзора, на помидоры отсутствовали товаросопроводительные и фитосанитарные документы, подтверждающие безопасность продукции. Специалисты отметили, что овощи не подвергались лабораторным исследованиям на превышение количества пестицидов и других вредных веществ.

Мелкооптовая база «Черноземье» находится у Алексеевского рынка в Левобережном районе (улица Дубровина, 5а). Алексеевский рынок известен большинству воронежцев по официальным сводкам уничтожения «санкционки» — здесь регулярно находят тонны и центнеры польских яблок и абрикосов, турецких огурцов и томатов, испанской хурмы и греческих киви. Рынок, который делает надзорным ведомствам положительную статистику по уничтоженным «нелегальным» овощам и фруктам, работает исправно несколько лет. В зависимости от дня недели и погоды на рынке открыты от 50 до 300 торговых точек. Контекст.

Россия ввела эмбарго на ввоз агропродукции из стран Евросоюза, США, Австралии и Норвегии в ответ на антироссийские санкции в августе 2014 года. В декабре 2015-го под запрет попала продукция из Турции. Власти РФ объявили эмбарго после того, как в ноябре в Сирии турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик Су-24. Вся санкционная продукция подлежит уничтожению.