Тонну наурыз коже приготовили в Кокшетау

На центральной площади Кокшетау во вторник с утра было не протолкнуться. Тысячи горожан с семьями пришли сюда, чтобы посмотреть театрализованное представление «Наурыз сән — салтанат, ұлттық рух».

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. В Кокшетау на празднование Наурыза испекли полтонны баурсаков и приготовили тысячу литров национального блюда Наурыз коже, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

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Жителей областного центра поздравил новый аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

«Пусть праздник Наурыз с теплыми лучами весеннего солнца принесет каждому дому и каждой семье счастье и благополучие», — пожелал Мурзалин.

Тем временем, на площади были установлены алтыбаканы и восемь юрт, где каждый желающий отведал наурыз коже, баурсаки, плов. Организаторы испекли 500 килограммов баурсаков, приготовлено1,5 тысячи порции плова, 300 килограммов мяса и тонна Наурыз коже.

Здесь же прошли популярные шоу «Домбра Party», «Қымыз фестивалі», «Бауырсақ Party». В юртах не только угощали гостей, но и демонстрировали для собравшихся национальные традиций и обряды «Тұсау кесу», «Беташар», «Бесікке салу».