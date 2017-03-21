Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы»
Названа самая счастливая страна в мире
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Снайпер ВСУ: плакали от счастья, когда Гиви кормил нас погонами
Сделка между РФ и Турцией может развалить НАТО
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Тайский День слона
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
13:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Тонну наурыз коже приготовили в Кокшетау

Обильное угощение приготовили жителям Кокшетау на Наурыз.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. В Кокшетау на празднование Наурыза испекли полтонны баурсаков и приготовили тысячу литров национального блюда Наурыз коже, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

На центральной площади Кокшетау во вторник с утра было не протолкнуться. Тысячи горожан с семьями пришли сюда, чтобы посмотреть театрализованное представление «Наурыз сән — салтанат, ұлттық рух».

Читайте также
Истоки возникновения Наурыза: ученые до сих пор спорят

Жителей областного центра поздравил новый аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

«Пусть праздник Наурыз с теплыми лучами весеннего солнца принесет каждому дому и каждой семье счастье и благополучие», — пожелал Мурзалин.

Тем временем, на площади были установлены алтыбаканы и восемь юрт, где каждый желающий отведал наурыз коже, баурсаки, плов. Организаторы испекли 500 килограммов баурсаков, приготовлено1,5 тысячи порции плова, 300 килограммов мяса и тонна Наурыз коже.

Здесь же прошли популярные шоу «Домбра Party», «Қымыз фестивалі», «Бауырсақ Party». В юртах не только угощали гостей, но и демонстрировали для собравшихся национальные традиций и обряды «Тұсау кесу», «Беташар», «Бесікке салу».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двухмиллионного жителя Алматинской области назвали в честь президента
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО
В Минфине отвергли идею о возвращении налога с продаж
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении» Такое заявление певец сделал в эфире «Первого канала» в рамках шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь