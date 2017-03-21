Софийской набережной вернут исторический облик к 2019 году

Исторический облик Софийской набережной в центре Москвы может быть возвращен к 2019 году. Об этом в ходе президиума правительства рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, сообщает РИА Новости во вторник, 21 марта.

«В 2016 году были проведены противоаварийные работы на пяти исторических объектах Софийской набережной и Болотной площади. Сейчас собственники дорабатывают проект реставрации. У нас есть все основания предполагать, что к 2019 году одна из красивейших набережных Москвы — Софийская набережная — вернет свой исторический облик», — сказал чиновник.

Как отмечает информагентство со ссылкой на материалы мэрии, противоаварийные мероприятия провели в зданиях Мариинского женского училища середины XVIII — начала XX веков, доме директора товарищества «Эйнем», а также в городской усадьбе Рахманова, Бухвостова, Сулимы, купцов Котовых на Болотной площади.