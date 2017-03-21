Силовики по-прежнему имеют претензии к оправданной Чудновец

Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области ведет исполнительное производство в отношении Евгении Чудновец, с которой взыскивается 5060 рублей в пользу «иных лиц» судебного процесса по делу о распространении детской порнографии. Такие данные значатся в информационной базе ФССП, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Взыскание через судебных приставов было открыто 25 января 2017 года и не закрыто до сих пор, несмотря на реабилитацию воспитательницы. Ее 6 марта оправдал президиум Курганского областного суда, признав в действиях осужденной отсутствие состава преступления.

Евгения Чудновец была арестована в ноябре 2016 года и осуждена на 6 месяцев лишения свободы за репост в соцсети «ВКонтакте» трехсекундного ролика с маленьким обнаженным мальчиком. Следствие и прокуратура, которая требовала для женщины 5 лет лишения свободы, не учли тот факт, что Чудновец всего лишь хотела обратить внимание на насилие и не имела умысла.

Освобождению ставшей знаменитой уроженки Екатеринбурга способствовал общественный резонанс. На его фоне Евгения Чудновец анонсировала открытие фонда своего имени и правозащитного сайта, пообещав при это не конфликтовать с государством. Одновременно с началом активной деятельности конфликт все же возник — в правозащитной среде Чудновец обвинили в самопиаре.