К 1 января 2018 года образовательные учреждения Башкирии перейдут на аутсорсинг

— Мы хотим, чтобы у директоров школ, заведующих детских садиков было больше времени на повышение качества образования, — рассказала глава минобра РБ Гульназ Шафикова. — На сегодня 51% учреждений перешли на организацию питания по аутсорсингу.

По остальным сферам обслуживания пилотные программы перехода запустятся 1 апреля текущего года.

Экономия в ходе перехода аутсорсинг, по словам министра, не предполагается. Это делается для повышения качества предоставляемых услуг.

На данный момент госкомитет по торговле занимается подбором и проверкой подходящих аутсорсинговых компаний.