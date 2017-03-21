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13:47 (мск), источник: PROUFU.ru

К 1 января 2018 года образовательные учреждения Башкирии перейдут на аутсорсинг

К 1 января 2018 года большинство образовательных учреждений Башкирии перейдут на аутсорсинг, об этом стало известно на сегодняшней пресс-конференции министра образования республики Гульназ Шафиковой.

 — Мы хотим, чтобы у директоров школ, заведующих детских садиков было больше времени на повышение качества образования, — рассказала глава минобра РБ Гульназ Шафикова. — На сегодня 51% учреждений перешли на организацию питания по аутсорсингу.

По остальным сферам обслуживания пилотные программы перехода запустятся 1 апреля текущего года.

Экономия в ходе перехода аутсорсинг, по словам министра, не предполагается. Это делается для повышения качества предоставляемых услуг.

На данный момент госкомитет по торговле занимается подбором и проверкой подходящих аутсорсинговых компаний.

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