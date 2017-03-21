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13:48 (мск), источник: ИА REGNUM

К работе детского технопарка в Воронеже привлекут немецких специалистов

Немецкая компания выразила желание помочь не только знаниями и опытом, но и оборудование.

Детский технопарк «Кванториум» может получить дополнительное оборудование от немецких партнеров Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам встречи 20 марта главы региона Алексея Гордеева с президентом компании «Helling GmbH», почетным профессором, членом попечительского совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Натанаэлем Риссом.

Основной темой встречи стало развитие сотрудничества фирмы Helling, Воронежского государственного технического университета (в 2016 году ставшего опорным вузом) и правительства Воронежской области в промышленном секторе экономики региона. ВГТУ и немецкая компания сотрудничают с 2011 года. В рамках договора на базе вуза создан учебно-демонстрационный центр неразрушающего контроля, оборудование для которого было предоставлено на безвозмездной основе. Компания стала одним из первых и основных меценатов ВГТУ, ежегодно перечисляя в эндаумент-фонд вуза значительные финансовые средства. В 2013 году в ВГТУ учреждена стипендия имени Натанаэля Рисса, которая ежегодно выплачивается студентам факультета машиностроения и аэрокосмической техники. Компания и вуз проводят совместное обучение специалистов — и работу в этом направлении планируется продолжить.

Также на встрече обсуждались перспективы создания Академии неразрушающего контроля на базе университета: для оказания предприятиям Воронежской области услуг в области неразрушающего контроля, в том числе — помощи с обеспечением кадрами и аттестацией специалистов.

Еще одним вопросом, который обсудили глава региона и представители компании, стала реализация в Воронежской области проекта развития новых направлений инженерного творчества детей и юношества в рамках созданного технопарка «Кванториум». Натанаэль Рисс выразил готовность принять участие в работе «Кванториума»: поделиться знаниями и опытом специалистов компании «Helling GmbH» и некоторым оборудованием.

Компания Helling была создана в 1863 году, основной сферой ее деятельности являются производство и сбыт средств неразрушающего контроля — то есть контроля надежности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов, не требующего выведения объекта из работы либо его демонтажа.

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