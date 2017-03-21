К работе детского технопарка в Воронеже привлекут немецких специалистов
Немецкая компания выразила желание помочь не только знаниями и опытом, но и оборудование.
Немецкая компания выразила желание помочь не только знаниями и опытом, но и оборудование.
Детский технопарк «Кванториум» может получить дополнительное оборудование от немецких партнеров Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
Основной темой встречи стало развитие сотрудничества фирмы Helling, Воронежского государственного технического университета (в 2016 году ставшего опорным вузом) и правительства Воронежской области в промышленном секторе экономики региона. ВГТУ и немецкая компания сотрудничают с 2011 года. В рамках договора на базе вуза создан
Также на встрече обсуждались перспективы создания Академии неразрушающего контроля на базе университета: для оказания предприятиям Воронежской области услуг в области неразрушающего контроля, в том числе — помощи с обеспечением кадрами и аттестацией специалистов.
Еще одним вопросом, который обсудили глава региона и представители компании, стала реализация в Воронежской области проекта развития новых направлений инженерного творчества детей и юношества в рамках созданного технопарка «Кванториум». Натанаэль Рисс выразил готовность принять участие в работе «Кванториума»: поделиться знаниями и опытом специалистов компании «Helling GmbH» и некоторым оборудованием.
Компания Helling была создана в 1863 году, основной сферой ее деятельности являются производство и сбыт средств неразрушающего контроля — то есть контроля надежности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов, не требующего выведения объекта из работы либо его демонтажа.