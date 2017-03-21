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14:13 (мск), источник: ИА REGNUM

На Урале уточнили информацию о ротавирусной инфекции в Туринске

Заболеваемость разрозненная, случаев групповой заболеваемости в организованных коллективах не зарегистрировано.

В Свердловской области появившиеся в ряде средств массовой информации сведения о вспышке ротавирусной инфекции в городе Туринске являются недостоверными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM.

«С 1 по 20 марта 2017 года по первичному диагнозу в Туринском ГО зарегистрировано 18 случаев острой кишечной инфекции, показатель 68,3 на 100 тысяч населения. Заболеваемость разрозненная, случаев групповой заболеваемости в организованных коллективах не зарегистрировано», — сообщили в пресс-службе.

В управлении также отметили, что за первые два месяца 2017 года в Туринском городском округе был выявлен 21 случай заболевания острой кишечной инфекцией, и только у восьми человек диагноз ротавирусного гастроэнтерита был подтверждён.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по информации местных СМИ, всего в Туринске заболели около 20 человек. Среди них есть и семимесячный ребёнок. На тот момент ответственные органы не смогли прокомментировать эту информацию.

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