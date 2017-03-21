Президент Татарстана попал в комикс «Могучие рейнджеры России»

В комиксе обыгрываются суперспособности рейнджеров, которые представляют российские регионы. Так, на одной из картинок изображен татарский рейнджер, который способен вызвать на помощь Минниханова «с миниганом (авиационным пулеметом M61)». В качестве оружия выступили нунчакчаки и эчпочмак-забрало.

Также в комиксе представлены рейнджеры из Бурятии, Перми, Якутии, Дагестана.