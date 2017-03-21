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16:01 (мск), источник: Prokazan.ru

Президент Татарстана попал в комикс «Могучие рейнджеры России»

Президент Татарстана Рустам Минниханов попал в юмористический комикс «Могучие рейнджеры России». Комикс был опубликован в «Твиттере» пользователем соцсети под ником Duran.

В комиксе обыгрываются суперспособности рейнджеров, которые представляют российские регионы. Так, на одной из картинок изображен татарский рейнджер, который способен вызвать на помощь Минниханова «с миниганом (авиационным пулеметом M61)». В качестве оружия выступили нунчакчаки и эчпочмак-забрало.

Также в комиксе представлены рейнджеры из Бурятии, Перми, Якутии, Дагестана.

Кстати

Рейнджер — американский конный полицейский, лесничий или особо подготовленный американский военнослужащий. «Могучие рейнджеры» — телесериал о супергероях и одноименный американский фильм, премьера которого состоится в России 23 марта.

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