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16:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В центре Краснодара ограничат движение транспорта

В ближайшее воскресенье в Краснодаре ограничат для движения автомобилей центральные улицы города.

Вызвано это необходимость освободить дороги для проведения велогонки-критериума.

С 9:00 до 14:00 в краевой столице нельзя будет проехаться по улицам Буденного и Кузнечной — от Базовской до Коммунаров, а также по улицам Седина, Янковского и Леваневского — от Головатого до Длинной.

Однако освобождать от транспорта вышеуказанные участки дороги начнут с восьми часов вечера 25 марта. Поэтому горожан и гостей краевого центра просят на это время найти себе другое место для парковки. Сами участники мероприятия смогут оставить свои автомобили на улице Седина — от Буденного до Длинной. Там организуют специальную парковку.

Общественный транспорт во время проведения соревнований будет также ходить по измененному маршруту, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Комментарии
1
Сергей Зауглов
Я сам велосипедист и езжу за рулем. Но, извините, это бред, - делать это в рабочий день! Их возненавидят просто автомобилисты за пробки и огромные неудобства. В воскресенье - самое оптимальное!
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