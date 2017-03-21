В центре Краснодара ограничат движение транспорта

Вызвано это необходимость освободить дороги для проведения велогонки-критериума.

С 9:00 до 14:00 в краевой столице нельзя будет проехаться по улицам Буденного и Кузнечной — от Базовской до Коммунаров, а также по улицам Седина, Янковского и Леваневского — от Головатого до Длинной.

Однако освобождать от транспорта вышеуказанные участки дороги начнут с восьми часов вечера 25 марта. Поэтому горожан и гостей краевого центра просят на это время найти себе другое место для парковки. Сами участники мероприятия смогут оставить свои автомобили на улице Седина — от Буденного до Длинной. Там организуют специальную парковку.