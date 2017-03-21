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16:18 (мск), источник: Фонтанка

Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по созданию веломаршрута на набережной реки Фонтанки.

Источник: Reuters

Строительство велодорожки планируется на обеих сторонах набережной реки Фонтанки от Невы до улицы Гороховой. Лот оценен в 1,1 млн рублей. Заявки от участников конкурса, информация о котором была размещена на сайте госзакупок 20 марта, будут приниматься до 10 апреля.

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Ранее Смольный объявил конкурс на 9 млн рублей на создание двух проектов велодорожек по маршрутам: «Гражданский проспект — Центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)». Сегодня закончен прием заявок, их рассмотрение назначено на 24 марта.

Также в работе конкурс на проект веломаршрута — «Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны» и «Станция метро “Крестовский остров” — Левашовский проспект — набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)». Стоимость лота — 5 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что к середине июля 2017 года в Петербурге должны появиться пять новых веломаршрутов. По данным КРТИ, их общая протяженность превысит 40 километров.

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