Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки
Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил конкурс на выполнение
Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил конкурс на выполнение
Строительство велодорожки планируется на обеих сторонах набережной реки Фонтанки от Невы до улицы Гороховой. Лот оценен в 1,1 млн рублей. Заявки от участников конкурса, информация о котором была размещена на сайте госзакупок 20 марта, будут приниматься до 10 апреля.
Ранее Смольный объявил конкурс на 9 млн рублей на создание двух проектов велодорожек по маршрутам: «Гражданский проспект — Центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)». Сегодня закончен прием заявок, их рассмотрение назначено на 24 марта.
Также в работе конкурс на проект веломаршрута — «Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны» и «Станция метро “Крестовский остров” — Левашовский проспект — набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)». Стоимость лота — 5 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что к середине июля 2017 года в Петербурге должны появиться пять новых веломаршрутов. По данным КРТИ, их общая протяженность превысит 40 километров.