Уральский родительский комитет уничтожит блокнот «Уничтожь меня!»

Рейды по выявлению в книжных магазинах Екатеринбурга творческих блокнотов «Уничтожь меня!» начал проводить Уральский родительский комитет, сообщают представители общественной организации.

Творческий блокнот Кери Смит «Уничтожь меня!» в последнее время пользуется среди подростков невероятной популярностью. Это не на шутку встревожило Уральский родительский комитет, члены которого уверены — подобные «книги» можно отнести к литературе с суицидальной пропагандой. Общественники начали рейды по выявлению в книжных магазинах этих творческих блокнотов. Они намерены требовать изъятия «суицидальной книги» из оборота и дальнейшего запрещения ее распространения. На самом деле «Уничтожь меня!» представляет собой сборник заданий, в основе которых заложен принцип деструктивного метода. Подростам предлагается «книга», с которой можно творить, что угодно: вырывать из нее страницы, прокалывать листы карандашом, разрезать их и т. д. Автор позиционирует свое «произведение», как блокнот-антистресс, позволяющий выйти подростам из зоны комфорта.

Между тем вчера на селекторном совещании «О профилактике суицидов среди несовершеннолетних» детский омбудсмен Анна Кузнецова связала рост суицидов с «лавинообразным распространением “групп смерти” в социальных сетях». По информации Кузнецовой, если с 2011 по 2015 годы в России количество суицидов снижалось на 10% в год, то в 2016 году произошел их рост на 57%.