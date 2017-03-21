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14:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Тревожные сирены зазвучат в Воронежской области 23 марта

Спасатели проверят системы оповещения.

Источник: РИА "Воронеж"

Комплексная проверка систем оповещения в Воронежской области пройдет в четверг, 23 марта. Сирены прозвучат во всех районах региона, сообщила пресс-служба управления МЧС.

С 13:05 до 13:08 по каналам телерадиовещания, акустическим установкам и системам экстренного оповещения спасатели предупредят о времени планируемой подачи сигнала «Внимание всем!» включением электросирен и акустических установок и порядке действий, с 13:30 до 13:33 прозвучат тревожные сирены, с 14:10 до 14:13 спасатели сообщат о завершении проверки.

МЧС попросило жителей региона с пониманием отнестись к проверке систем оповещения.

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