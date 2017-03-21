Собянин назвал Москву мировым лидером в сфере реставрации
Число аварийных памятников архитектуры в столице уменьшилось в пять раз.
Число аварийных памятников архитектуры в столице уменьшилось в пять раз.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу мировым лидером в сфере реставрации памятников архитектуры. Об этом говорится в официальном
Число аварийных памятников культуры в Москве сократилась в пять раз.
Большая часть культурных объектов приведена в порядок за счет средств инвесторов и федеральных структур. В 2016 году доля памятников, реставрированных за счет частных средств, впервые достигла 53 процентов.
Всего за шесть лет в Москве было отреставрировано 773 памятника архитектуры, из них 384 — за счет городского бюджета, 142 объекта приведены в порядок за счет федеральных органов исполнительной власти, а 236 памятников — за счет частных инвесторов и меценатов.
Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов добавил, что за прошлый год в столице отреставрировано 159 объектов, среди которых гостиница «Дрезден», здания Казанского и Киевского вокзалов, Центральный Дом шахматиста, учебный корпус РЭУ имени Плеханова,