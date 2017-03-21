Собянин назвал Москву мировым лидером в сфере реставрации

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу мировым лидером в сфере реставрации памятников архитектуры. Об этом говорится в официальном пресс-релизе по итогам заседания президиума столичного правительства, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Число аварийных памятников культуры в Москве сократилась в пять раз.

Большая часть культурных объектов приведена в порядок за счет средств инвесторов и федеральных структур. В 2016 году доля памятников, реставрированных за счет частных средств, впервые достигла 53 процентов.

Всего за шесть лет в Москве было отреставрировано 773 памятника архитектуры, из них 384 — за счет городского бюджета, 142 объекта приведены в порядок за счет федеральных органов исполнительной власти, а 236 памятников — за счет частных инвесторов и меценатов.