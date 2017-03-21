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15:37 (мск), источник: Sputnik.by

Подсветку проспекта Независимости 25 марта выключат на час

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Подсветка столичных проспектов, а также ряда значимых зданий (башен «Ворота Минска», Национальной библиотеки и других) погаснет на час в субботу 25 марта в рамках международной экологической акции «Час Земли», рассказали в товарищества «Зеленая сеть», которая является инициатором акции в Беларуси.

Подсветка будет выключена с 20:30 до 21:30.

«Акция призвана напомнить нам о мировых экологических проблемах: изменении климата и истощении природных ресурсов. Беларусь присоединится к ней в девятый раз: о своей готовности участвовать заявили Минск, Брест, Пинск, Витебск и другие города», — рассказала event-менеджер товарищества Анна Дапшевичюте.

Активисты товарищества предложили отметить «Час земли» большим концертом, который начнется в субботу в 18:00 в культурном центре «Корпус», а также участием в тематическом фотомарафоне. Снимки обесточенных на час зданий нужно будет разместить в социальных сетях, отметив страницы «Зеленой сети». Тем, кто сделает наибольшее количество удачных фото, ждут призы. Результаты товарищество обещает подвести 27 марта.

Участвовать в акции планирует не только Минск. Ожидается, что в Полоцке на час погаснет декоративная подсветка Софийского собора, в Бресте, Витебске, Пинске, Кобрине, Бобруйске пройдут культурные акции.

В минувшем году, напомнили в товариществе, к «Часу земли» подключилось десять белорусских городов. Экологическую инициативу поддержали спектаклями теней, воркшопами, кинопоказами, квестами и концертами.

В мире же в прошлом году в акции приняло участие более 178 стран, была погашена подсветка более чем на 12 000 архитектурных объектах.

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