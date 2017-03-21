Путин призвал избавить россиян от хамства в регистратурах больниц

По его словам, нужно добиться, чтобы граждане попадали на прием к врачу и проходили обследование «без нервов и очередей».

Сами же пациенты «справедливо и обосновано» говорят, что врачей не хватает. Особенно остро это проблема чувствуется в небольших городах и населенных пунктах, где сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование, заявил Путин. Чтобы врачи могли больше уделять внимания пациентам, их нужно ​избавить от бумажной работы.

В июне 2015 года центральный Общероссийский народный фронт заявлял, что российской системе здравоохранения нужна «реальная оптимизация на базе новых решений», а не та, «которую реализуют чиновники Минздрава». Этот вопрос организация планировала обсудить с президентом Владимиром Путиным в рамках форума, посвященного проблемам здравоохранения.



В марте 2016 года Генеральная прокуратура выявила, что в большинстве столичных медучреждений искажают отчетные документы, внося в них информацию о неоказанных услугах. Как сообщали в ведомстве, «искажение отчетных документов допускалось в большинстве московских учреждений здравоохранения», а внутренний контроль за их работой со стороны департамента здравоохранения Москвы «осуществлялся ненадлежащим образом»

