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14:58 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске на сутки продлено предупреждение о смоге

Особый экорежим в южноуральской столице сохраняется с 12 часов 20 марта.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, в Челябинске продлено на сутки — до семи часов вечера среды, 22 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщается на сайте местного ЦГМС, особый экорежим в южноуральской столице наблюдается с 20 марта.

«В Челябинске до 19.00 22 марта сохраняются НМУ первой степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе», — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы.

Промышленным предприятиям, расположенным в городской черте, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

МЧС рекомендует южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы следует срочно обратиться к врачу.

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