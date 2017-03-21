В Челябинске на сутки продлено предупреждение о смоге
Особый экорежим в южноуральской столице сохраняется с 12 часов 20 марта.
Особый экорежим в южноуральской столице сохраняется с 12 часов 20 марта.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, в Челябинске продлено на сутки — до семи часов вечера среды, 22 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщается на сайте местного ЦГМС, особый экорежим в южноуральской столице наблюдается с 20 марта.
«В Челябинске до 19.00 22 марта сохраняются НМУ первой степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе», — говорится в сообщении Единой
Промышленным предприятиям, расположенным в городской черте, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.
МЧС рекомендует южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или