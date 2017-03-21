Чудновец собирается в суд Челябинска по делу бывшего замгубернатора

Ранее Чудновец представила собственную правозащитную организацию, которая будет помогать тем, кто оказался за решеткой по ошибке. Она сообщила, что хочет привлечь к правозащитной деятельности как юристов, так и обычных граждан, и подчеркнула, что хочет оставить организацию вне политики.

«В среду, 22 марта, Евгения Чудновец приедет в Челябинск на суд по делу Николая Сандакова, дело которого слуху и в Уральском федеральном округе, и в стране. Все очень внимательно следят за развитием ситуации», — написал Мясников на своей страничке в соцсети Facebook со ссылкой на слова Чудновец. По ее мнению, в деле есть много вопросов к прокуратуре, также она отмечает «очень низкий уровень контроля за следствием». По мнению Чудновец, Сандакова «незаконно лишают свободы по оговору».

По версии следствия, Сандаков, используя служебное положение на должности первого помощника губернатора Челябинской области, присвоил 1,5 миллиона рублей. Дело расследовалось по статьям «мошенничество», «подстрекательство» и «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».