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15:00 (мск), источник: РИА Новости

Чудновец собирается в суд Челябинска по делу бывшего замгубернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар — РИА Новости. Воспитатель из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная, но позже оправданная по делу о репосте видеоролика, в среду приедет в Челябинск на судебное заседание по делу бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, которого, по ее мнению, оговорили, сообщает гражданский муж Чудновец Андрей Мясников.

Ранее Чудновец представила собственную правозащитную организацию, которая будет помогать тем, кто оказался за решеткой по ошибке. Она сообщила, что хочет привлечь к правозащитной деятельности как юристов, так и обычных граждан, и подчеркнула, что хочет оставить организацию вне политики.

«В среду, 22 марта, Евгения Чудновец приедет в Челябинск на суд по делу Николая Сандакова, дело которого слуху и в Уральском федеральном округе, и в стране. Все очень внимательно следят за развитием ситуации», — написал Мясников на своей страничке в соцсети Facebook со ссылкой на слова Чудновец. По ее мнению, в деле есть много вопросов к прокуратуре, также она отмечает «очень низкий уровень контроля за следствием». По мнению Чудновец, Сандакова «незаконно лишают свободы по оговору».

По версии следствия, Сандаков, используя служебное положение на должности первого помощника губернатора Челябинской области, присвоил 1,5 миллиона рублей. Дело расследовалось по статьям «мошенничество», «подстрекательство» и «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».

По данным Центрального райсуда Челябинска, экс-замгубернатора находился под арестом, но 24 марта был освобожден судом из-под стражи под залог в 10 миллионов рублей. Через неделю Сандаков был снова задержан. Позже суд отправил экс-чиновника под домашний арест. Следствие предъявило ему обвинение по новому уголовному делу — в получении взятки в 1,3 миллиона рублей.

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