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15:04 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске эпидпорог по ОРВИ превышен среди дошкольников

В регионе сохраняется активная циркуляция возбудителей ОРВИ, в том числе гриппа, говорят медики.

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Челябинске превышен среди детей от трех до шести лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 13 по 19 марта в городе зарегистрировано свыше 12,6 тыс. случаев ОРВИ — это на 15% больше, чем на предыдущей неделе.

«В Челябинске уровень заболеваемости превышает пороговый только среди детей с трех до шести лет — на 1,3%», — сообщили санитарные врачи.

В области за тот же период сезонные простудные инфекции диагностировали почти у 28 тыс. человек — уровень заболеваемости остается ниже эпидемического на 14%.

«В регионе сохраняется активная циркуляция возбудителей ОРВИ, в том числе гриппа», — резюмировали в Роспотребнадзоре.

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