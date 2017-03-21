В Уфе на «Тотальный диктант» могут прийти мамы с детьми

Таким образом, свою поддержку всероссийскому проекту решила оказать одна из сетей частных детских садов и школ столицы. Компания предоставила три площадки в разных частях города: на улицах Российская, 171/1, Юрия Гагарина, 26/1, и Гоголя, 63/1. В детском саду есть уголок для самых маленьких и развивающие игры для детей постарше.

В этом году Международная образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» состоится 8 апреля, начало в 13.00 по местному времени. В Уфе текст писателя Леонида Юзефовича будут писать на 10 городских площадках, с 17 февраля проходят бесплатные курсы подготовки к диктанту «Русский по пятницам». Подробнее об условиях и местах проведения акции можно узнать на городской странице проекта.