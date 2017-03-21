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15:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на «Тотальный диктант» могут прийти мамы с детьми

УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на «Тотальный диктант» могут прийти мамы с детьми. Во время проведения акции, пока родители будут проверять свое знание русского языка, за детьми присмотрят администраторы.

Таким образом, свою поддержку всероссийскому проекту решила оказать одна из сетей частных детских садов и школ столицы. Компания предоставила три площадки в разных частях города: на улицах Российская, 171/1, Юрия Гагарина, 26/1, и Гоголя, 63/1. В детском саду есть уголок для самых маленьких и развивающие игры для детей постарше.

В этом году Международная образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» состоится 8 апреля, начало в 13.00 по местному времени. В Уфе текст писателя Леонида Юзефовича будут писать на 10 городских площадках, с 17 февраля проходят бесплатные курсы подготовки к диктанту «Русский по пятницам». Подробнее об условиях и местах проведения акции можно узнать на городской странице проекта.

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