На площади Ленина в Воронеже начали разбирать катки
Они проработали почти 3 месяца.
Они проработали почти 3 месяца.
С понедельника, 20 марта, в Воронеже начали разбирать катки на площади Ленина в Воронеже. Бесплатные ледовые арены проработали почти 3 месяца — с 23 декабря 2016 года.
Потепление к нам пришло еще с календарного начала весны, но специальное оборудование еще
Напомним, что в этом году власти изменили концепцию подготовки площади Ленина к новогодним праздникам. В прошлые годы катки располагались со стороны Театра оперы и балета. А этой зимой ледовые арены разметили на площади вдоль Кольцовского сквера.