На площади Ленина в Воронеже начали разбирать катки

С понедельника, 20 марта, в Воронеже начали разбирать катки на площади Ленина в Воронеже. Бесплатные ледовые арены проработали почти 3 месяца — с 23 декабря 2016 года.

Потепление к нам пришло еще с календарного начала весны, но специальное оборудование еще какое-то время поддерживало ледяную поверхность катков даже при плюсовой температуре.

Напомним, что в этом году власти изменили концепцию подготовки площади Ленина к новогодним праздникам. В прошлые годы катки располагались со стороны Театра оперы и балета. А этой зимой ледовые арены разметили на площади вдоль Кольцовского сквера.