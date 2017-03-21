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15:06 (мск), источник: Новости Воронежа

На площади Ленина в Воронеже начали разбирать катки

Они проработали почти 3 месяца.

Источник: Новости Воронежа

С понедельника, 20 марта, в Воронеже начали разбирать катки на площади Ленина в Воронеже. Бесплатные ледовые арены проработали почти 3 месяца — с 23 декабря 2016 года.

Потепление к нам пришло еще с календарного начала весны, но специальное оборудование еще какое-то время поддерживало ледяную поверхность катков даже при плюсовой температуре.

Напомним, что в этом году власти изменили концепцию подготовки площади Ленина к новогодним праздникам. В прошлые годы катки располагались со стороны Театра оперы и балета. А этой зимой ледовые арены разметили на площади вдоль Кольцовского сквера.

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