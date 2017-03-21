Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости туберкулезом в Воронежской области

Случаи заболевания туберкулезом в Воронежской области стали реже в 2016 году, сообщила пресс-служба регуправления Роспотребнадзора в понедельник, 20 марта. Врачи диагностировали туберкулез у 667 жителей (28,6 на 100 тыс. населения). Для сравнения в 2015 году туберкулез обнаружили у 733 человек (31,4 на 100 тыс. населения). По данным пресс-службы, в области за последние пять лет заболеваемость туберкулезом устойчиво снижается.

Случаи впервые выявленного заболевания снизились на 9% по сравнению с 2015 годом. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания снизилась на 8,17%, бациллярными формами туберкулеза — на 7,17%. Показатель заболеваемости туберкулезом в области в 2016 году по сравнению с показателем по РФ (49,72 на 100 тыс. населения) ниже в 1,7 раза.

По словам санитарных врачей, эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков до 17 лет в последние три года составляет от 17 случаев в 2016 году до 22 в 2013—2014 годах. Контекст.

Представители Всемирной организации здравоохранения решили изучить воронежский опыт борьбы с туберкулезом в октябре 2016 года. Главный фтизиатр Воронежской области и ЦФО Сергей Корниенко предложил включить регион в международный проект «Город без туберкулеза» на Всемирной конференции Союза по здоровью легких в Кейптауне (Южная Африка) в ноябре 2015 года.

Справка РИА «Воронеж»

Туберкулез — инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое «палочками Коха» (микробактериями из группы Mycobacterium tuberculosis complex).

Туберкулез передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Каждый больной с активным туберкулезом может заразить 10−15 человек. Заболевание развивается медленно, может продолжаться долго, иногда десятилетиями. При отсутствии лечения смертность от активного туберкулеза доходит до 50% в течение года или двух лет. В остальных случаях нелеченый туберкулез становится хроническим.