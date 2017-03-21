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15:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости туберкулезом в Воронежской области

В 2016 году диагноз поставили 667 жителям, годом ранее — 733.

Источник: РИА "Воронеж"

Случаи заболевания туберкулезом в Воронежской области стали реже в 2016 году, сообщила пресс-служба регуправления Роспотребнадзора в понедельник, 20 марта. Врачи диагностировали туберкулез у 667 жителей (28,6 на 100 тыс. населения). Для сравнения в 2015 году туберкулез обнаружили у 733 человек (31,4 на 100 тыс. населения). По данным пресс-службы, в области за последние пять лет заболеваемость туберкулезом устойчиво снижается.

Случаи впервые выявленного заболевания снизились на 9% по сравнению с 2015 годом. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания снизилась на 8,17%, бациллярными формами туберкулеза — на 7,17%. Показатель заболеваемости туберкулезом в области в 2016 году по сравнению с показателем по РФ (49,72 на 100 тыс. населения) ниже в 1,7 раза.

По словам санитарных врачей, эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков до 17 лет в последние три года составляет от 17 случаев в 2016 году до 22 в 2013—2014 годах. Контекст.

Представители Всемирной организации здравоохранения решили изучить воронежский опыт борьбы с туберкулезом в октябре 2016 года. Главный фтизиатр Воронежской области и ЦФО Сергей Корниенко предложил включить регион в международный проект «Город без туберкулеза» на Всемирной конференции Союза по здоровью легких в Кейптауне (Южная Африка) в ноябре 2015 года.

Справка РИА «Воронеж»

Туберкулез — инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое «палочками Коха» (микробактериями из группы Mycobacterium tuberculosis complex).

Туберкулез передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Каждый больной с активным туберкулезом может заразить 10−15 человек. Заболевание развивается медленно, может продолжаться долго, иногда десятилетиями. При отсутствии лечения смертность от активного туберкулеза доходит до 50% в течение года или двух лет. В остальных случаях нелеченый туберкулез становится хроническим.

По словам санитарных врачей, почти всех пациентов со впервые выявленным туберкулезом можно вылечить. Непрерывное лечение должно проводиться одновременно несколькими противотуберкулезными препаратами. Неправильное лечение превратит легко излечимую форму болезни в трудноизлечимый лекарственно-устойчивый туберкулез.

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