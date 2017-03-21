Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости туберкулезом в Воронежской области
В 2016 году диагноз поставили 667 жителям, годом ранее — 733.
В 2016 году диагноз поставили 667 жителям, годом ранее — 733.
Случаи заболевания туберкулезом в Воронежской области стали реже в 2016 году, сообщила
Случаи впервые выявленного заболевания снизились на 9% по сравнению с 2015 годом. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания снизилась на 8,17%, бациллярными формами туберкулеза — на 7,17%. Показатель заболеваемости туберкулезом в области в 2016 году по сравнению с показателем по РФ (49,72 на 100 тыс. населения) ниже в 1,7 раза.
По словам санитарных врачей, эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков до 17 лет в последние три года составляет от 17 случаев в 2016 году до 22 в 2013—2014 годах. Контекст.
Представители Всемирной организации здравоохранения решили изучить воронежский опыт борьбы с туберкулезом в октябре 2016 года. Главный фтизиатр Воронежской области и ЦФО Сергей Корниенко предложил включить регион в международный проект «Город без туберкулеза» на Всемирной конференции Союза по здоровью легких в Кейптауне (Южная Африка) в ноябре 2015 года.
Справка РИА «Воронеж»
Туберкулез — инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое «палочками Коха» (микробактериями из группы Mycobacterium tuberculosis complex).
Туберкулез передается от человека к человеку
По словам санитарных врачей, почти всех пациентов со впервые выявленным туберкулезом можно вылечить. Непрерывное лечение должно проводиться одновременно несколькими противотуберкулезными препаратами. Неправильное лечение превратит легко излечимую форму болезни в трудноизлечимый