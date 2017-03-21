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15:03 (мск), источник: НИА Самара

Самарскую набережную у Ладьи готовят к реконструкции

Стоимость реконструкции составляет около 590 миллионов рублей.

В Самаре четвертую очередь набережной готовят к реконструкции. Строительная компания начала возведение ограждений для для ремонтных работ. Ожидается, что набережную перекроют до конца дня, сообщает 63.ru.

Четвертая очередь набережной тянется от спуска по улице Осипенко до Силикатного оврага. Здесь разместят объекты массового отдыха людей, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, клумбы, дорожки, малые архитектурные формы.

Согласно плану проекта, на набережной у Ладьи реконструируют пандусы, отремонтируют тротуары с использованием плитки и поставят новые туалеты. Одним из знаковых объектов станет фонтан площадью 385 квадратных метров. По словам чиновников, такого сооружения на российских набережных еще нет. Приведут в порядок и саму Ладью.

Стоимость реконструкции составляет около 590 миллионов рублей.

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