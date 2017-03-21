СК сообщил предварительную причину смерти мэра Светлогорска
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Следователи начали проверку по факту смерти председателя Светлогорского райисполкома Виктора Дорошевича, сообщили во вторник в СК.
Сегодня утром руководитель был обнаружен без признаков жизни по месту жительства членами семьи.
«Проверку проводит Светлогорский районный отдел СК», — сообщили в Sputnik во вторник в управлении СК по Гомельской области.
«Для установления причины смерти назначена
Виктор Дорошевич родился в 1976 году в деревне Тонеж Лельчицкого района в Гомельской области. На должность председателя Светлогорского райисполкома Дорошевич был назначен 17 марта 2015 года.