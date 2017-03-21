На территории ЗИЛа построят 20-этажный жилой комплекс с пятью башнями

Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительный проект застройки Центрального бульвара ЗИЛа. Многофункциональный комплекс, состоящий из 20 граненых башен, будет расположен на участке между небоскребом ЗИЛа и музеем «Эрмитаж-Москва». Окна фасада здания будут выходить на Центральный бульвар, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ во вторник, 21 марта.

«Стилобат этого здания, где будут находиться небольшие ресторанчики и магазины, по сути, крытая улица на пересечении пешеходных связей между небоскребом и музеем Эрмитаж и поперечной связки прилегающего парка и бульвара. Он будет полностью проницаем», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фасады жилых башен будут облицованы объемными панелями из анодированного алюминия цвета золота. Всего в комплексе будет размещено 276 квартир. Высота типового жилого этажа составит 3,55 метра, первого этажа в зоне вестибюлей — 6 метров. Отмечается, что общая высота комплекса составит 77 метров, а площадь — 85 342 квадратных метра. Под землей расположится парковка вместимостью 1217 машин.

Одним из источников яркого образа этого здания, по словам автора концепции, архитектора Михила Ридейка, послужил проект Наркомтяжпрома Весниных.

В начале марта стало известно, что на территории бывшей промзоны завода имени Лихачева (ЗИЛ) появится 39-этажный жилой дом. Высотку планируют возвести по адресу улица Автозаводская, 23. Фасад здания выполнят в духе промышленной эстетики конструктивизма. Он будет полностью стеклянный со сложной кристаллической структурой и гранеными поверхностями. Площадь башни — 61,6 тысячи квадратных метров. В ней смогут проживать около 800 человек. В подземных этажах предусмотрена общая автостоянка.