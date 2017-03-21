Именной поезд «Плехановец» вышел на «серую» линию московского метро

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Именной поезд «Плехановец» запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена в честь 110-летнего юбилея Российского экономического университета имени Плеханова. Как передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии запуска состава, в свой первый рейс «Плехановец» вышел из электродепо столичной подземки «Варшавское».

«В состав “Плехановца” вошли восемь вагонов, каждый из которых имеет собственное оформление и название: “Знания”, “Наука”, “Культура”, “Здоровье”, “Влияние”, “Достижения”, “Традиции” и “Инновации”. Во внутреннем убранстве поезда использованы самые интересные факты из долгой 110-летней истории — по одному факту на каждый год существования вуза», — сказала журналистам замруководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева.

Так, совершив поездку в этом именном составе, пассажиры московского метро смогут узнать, к примеру, какую форму носили студенты 110 лет назад, что в стенах вуза состоялось последнее публичное выступление Владимира Маяковского, а из любительской театральной студии Плехановского университета вырос Театральный институт имени Щукина.