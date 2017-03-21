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15:54 (мск), источник: ТАСС

Именной поезд «Плехановец» вышел на «серую» линию московского метро

Запуск поезда приурочен к юбилею РЭУ им. Плеханова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Именной поезд «Плехановец» запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена в честь 110-летнего юбилея Российского экономического университета имени Плеханова. Как передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии запуска состава, в свой первый рейс «Плехановец» вышел из электродепо столичной подземки «Варшавское».

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«В состав “Плехановца” вошли восемь вагонов, каждый из которых имеет собственное оформление и название: “Знания”, “Наука”, “Культура”, “Здоровье”, “Влияние”, “Достижения”, “Традиции” и “Инновации”. Во внутреннем убранстве поезда использованы самые интересные факты из долгой 110-летней истории — по одному факту на каждый год существования вуза», — сказала журналистам замруководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева.

Так, совершив поездку в этом именном составе, пассажиры московского метро смогут узнать, к примеру, какую форму носили студенты 110 лет назад, что в стенах вуза состоялось последнее публичное выступление Владимира Маяковского, а из любительской театральной студии Плехановского университета вырос Театральный институт имени Щукина.

По словам Бисембаевой, новый именной состав не случайно вышел на Серпуховско-Тимирязевскую линию — именно на станции «Серпуховская» расположены корпуса Плехановского университета. Именной состав будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода.

Также в рамках празднования 110-летия Плехановского университета 21 марта во всех кассах метро появился брендированный проездной билет «Единый» на 1 и 2 поездки. Общий тираж составил 600 тысяч экземпляров.

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