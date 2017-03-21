Калининградцы смогут воспользоваться единым билетом в Крым

Поездку по ним можно совершить с 30 апреля по 30 сентября в 7 городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. Стоимость проезда осталась на уровне 2015−2016 годов: калининградцы могут воспользоваться им, доехав на «прямом» поезде Калининград — Адлер до Анапы или Краснодара.

Билет из из Анапы в Керчь обойдется в 380 рублей, в Симферополь — 590 рублей, в Севастополь — 690 рублей, в Феодосию — 460 рублей, в Судак — 540 рублей, в Евпаторию — 690 рублей, в Ялту — 700 рублей; из Краснодара в Керчь — 560 рублей, в Симферополь — 710 рублей, в Севастополь — 810 рублей, в Феодосию — 590 рублей, в Евпаторию — 810 рублей, в Ялту — 820 рублей, в Судак — 660 рублей.

Проезд детей до 5 лет в сопровождении взрослых по единому билету осуществляется бесплатно с предоставлением отдельного места в автомобильном и морском транспорте.

Напомним, с мая по сентябрь 2016 года в направлении Крымского федерального округа было оформлено порядка 390 тыс. проездных документов, что на 11% больше показателей аналогичного периода 2015 года.