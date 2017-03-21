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15:26 (мск), источник: Noi.md

Увеличены пособия при рождении ребенка

С 1 января 2017 года размер единовременного пособия при рождении первого и следующего ребенка составит 5 300 леев, а не 3100/3400, как было до сих пор, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Родители, чьи дети родились после 1 января 2017 года, и единовременное пособие при рождении ребенка было установлено в сумме 3100/3400, пересчет пособия будет производиться автоматически.

Для незастрахованных лиц пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться до достижения ребенком 2-летнего возраста, а для детей, родившихся до 31 декабря 2016 года — до полутора лет.

Начиная с 1 января 2017 года, в случае рождения близнецов пособие по уходу будет выплачиваться в течение трех лет и составит 270 леев на каждого ребенка.

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