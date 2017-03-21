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18:08 (мск), источник: Noi.md

В «Anonymous» вступились за жизни молодых молдаван

Пиратская группа «Anonymous» выступила с призывом остановить волну самоубийств в Молдове.

Источник: Noi.md

В Интернете было распространено сообщение, в котором известное пиратское сообщество обращается к кураторам «групп смертей» и предупреждает о том, что намерено выявлять деятельность тех, кто ведёт целенаправленную пропаганду смерти среди подрастающего поколения, сообщает NOI.md.

Представители «Anonymous» предупреждают создателей «групп смерти» и опасной игры «Синий кит» о том, что намерены сотрудничать с большим кругом лиц в деле предотвращения их пагубного воздействия на подростков.

«Игрокам и кураторам “групп смерти” на территории Молдовы! Вы распоряжаетесь жизнью, которая вам не принадлежит. C этого момента “Anonymous” будет выявлять Вашу деятельность в местах, которые Вы считаете неприступными, удалёнными и недоступными для других. Мы будем сотрудничать с друзьями, родителями, психологами, полицией и всеми, с кем необходимо, только чтобы уберечь Ваши тела от Вас же», — говорится в обращении.

Обращение от имени «Anonymous» прозвучало и в адрес подростков, которые являются потенциальными участниками смертельно опасной игры.

«В Ваших же интересах остановиться и воздержаться от дальнейшего участия в группах смерти. Если ты стал участником одной из таких групп, обратись в полицию за помощью от угроз и по телефонам 079 564 088 и 902. Тебе будет гарантирована психологическая помощь», — отмечается в письме, распространённом через социальные сети.

Создателям и кураторам «групп смерти» и игры «Синий кит» рекомендуют явиться в полицию с признанием своей вины. «Если ты курируешь такие группы — сдайся в полицию, или последствия будут хуже. Каждую последующую смерть или упавший волос с участников “групп смерти” мы будем расценивать как персональную атаку на “Anonymous”, и действия будут предприняты быстро и без предупреждения. Друзей, знакомых, одноклассников, однокурсников этих людей и всех остальных просим сообщать нам обо всём, что известно по поводу этих групп, их создателей и кураторов по адресу e-mail: OpStopSuicidMD@yandex.ru», — заключает автор обращения.

Уточним, что в социальных сетях и мессенджерах среди молодых пользователей из Молдовы в феврале получила распространение игра-квест «Синий кит», предполагающая прохождение 50 уровней в течение 50 дней. На завершающем этапе кураторы игры обязывают её участника, как правило, подростка покончить жизнь самоубийством. В противном случае участнику угрожают расправой над ним и его семьёй.

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