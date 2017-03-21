Омичка пожаловалась на водителя такси, «державшего ее в заложниках»

Инцидент произошел 12 марта около 22 часов вечера по маршруту от проспекта Маркса, 18/2 до улицы Дианова.

Как рассказала жительница Омска порталу Om1.ru, по прибытии на конечную точку водитель службы такси «Лидер» отказался ждать, когда она вынесет из дома деньги для оплаты счета, и, «заблокировав двери автомобиля, потребовал, чтобы та передала ему свой смартфон». Девушка, в свою очередь, тоже ответила отказом, а попытки убедить мужчину через диспетчера в том, что она давний клиент таксомоторной компании, оказались тщетны.

— Водителя данное обстоятельство не устроило, и он повез в неизвестном направлении. Заявление о том, что если водитель продолжит удерживать ее заложницей, она будет вынуждена сообщить о факте похищения в полицию, у водителя вызвало лишь иронию и ряд насмешек, — делится омичка.

Затем она попыталась воздействовать на водителя через диспетчера, чтобы тот сообщил о происходящем в полицию, а также «по пути следования неоднократно звонила в диспетчерскую службу такси, подтверждая тот факт, что ее продолжают удерживать в заложниках».

— После четвертого звонка в диспетчерскую службу с водителем связались, и он привез в офис службы такси, где сообщили о том, что данное обстоятельство, как выразился диспетчер: «Это ваши проблемы, а не наши», — завершила историю девушка.

В итоге она написала заявление в полицию. Как сообщили порталу Om1.ru в ведомстве, начата проверка.

Пресс-служба УМВД России по Омской области:

— 17 марта было подано заявление. Заявительница просит привлечь к ответственности водителя такси «Лидер», который, с ее слов, удерживал ее в машине, вымогал телефон и требовал расплатиться. На данный момент материалы переданы для проверки. Пока опрошена только девушка, которая говорит, что не смогла в полной мере расплатиться и предложила водителю подняться в квартиру. Тот отказался идти и предложил оставить какое-нибудь имущество в автомобиле, а когда она вынесет деньги, тот ей все вернет. Девушка не захотела ничего оставлять, и водитель заблокировал двери и повез в офис компании.

В полиции отметили, что ни о какой физической расправе или угрозах речи не было, конфликт возник исключительно на почве материального вопроса. Сейчас правоохранители устанавливают личность таксиста, с ним также будет проведена беседа, чтобы выяснить его версию инцидента. В самой компании «Лидер» не смогли предоставить оперативный комментарий о случившемся.