Голуби летят над нашим островом: тюрьмы, из которых не сбежать

Исследование, в ходе которого было опрошено 9600 человек в нескольких странах Европы, показало, что больше всего на свидания тратят британцы — в среднем 149 евро на двоих. Сюда входят траты на транспорт, одежду, косметику, развлечения, еду и питье. Почти половина этих средств уходит на рестораны (кафе, пабы и тому подобное), передает BBC.

Всего, как подсчитал CEBR, британская экономика получает от свиданий 6,79 млрд евро в год.

Отмечается, что из-за чрезвычайной дороговизны все больше подданных Елизаветы II устраивают свидания дома.

В Германии и во Франции влюбленные — или надеющиеся влюбиться — тратят в среднем 53 евро на каждое свидание, в Италии — 54, а в Испании — 63.