Подсчитана стоимость свиданий в разных странах Европы
Европейский Центр экономических и деловых исследований (CEBR) подсчитал, во сколько в среднем обходится свидание в разных странах Европы.
Европейский Центр экономических и деловых исследований (CEBR) подсчитал, во сколько в среднем обходится свидание в разных странах Европы.
Исследование, в ходе которого было опрошено 9600 человек в нескольких странах Европы, показало, что больше всего на свидания тратят британцы — в среднем 149 евро на двоих. Сюда входят траты на транспорт, одежду, косметику, развлечения, еду и питье. Почти половина этих средств уходит на рестораны (кафе, пабы и тому подобное), передает BBC.
Всего, как подсчитал CEBR, британская экономика получает от свиданий 6,79 млрд евро в год.
Отмечается, что
В Германии и во Франции влюбленные — или надеющиеся влюбиться — тратят в среднем 53 евро на каждое свидание, в Италии — 54, а в Испании — 63.