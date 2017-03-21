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23:10 (мск), источник: Моя Планета

Подсчитана стоимость свиданий в разных странах Европы

Европейский Центр экономических и деловых исследований (CEBR) подсчитал, во сколько в среднем обходится свидание в разных странах Европы.

Источник: Reuters
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Исследование, в ходе которого было опрошено 9600 человек в нескольких странах Европы, показало, что больше всего на свидания тратят британцы — в среднем 149 евро на двоих. Сюда входят траты на транспорт, одежду, косметику, развлечения, еду и питье. Почти половина этих средств уходит на рестораны (кафе, пабы и тому подобное), передает BBC.

Всего, как подсчитал CEBR, британская экономика получает от свиданий 6,79 млрд евро в год.

Отмечается, что из-за чрезвычайной дороговизны все больше подданных Елизаветы II устраивают свидания дома.

В Германии и во Франции влюбленные — или надеющиеся влюбиться — тратят в среднем 53 евро на каждое свидание, в Италии — 54, а в Испании — 63.

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