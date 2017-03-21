Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
ЦБ сделал объявление по поводу проблемных банков в России
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
16:14 (мск), источник: ТАСС

В регионах Сибири приступили к распиливанию и подрыву льда на реках перед паводком

Кроме того, проводятся масштабные тренировки, укрепляются дамбы и другие защитные сооружения.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Регионы Сибири приступили к практической фазе подготовки к паводку — региональные и муниципальные власти совместно с МЧС и другими ведомствами проводят работу по снижению риска подтоплений в этот период. В частности, чернят (посыпают золой), режут и взрывают лед на реках, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

«Из наиболее действенных мер — чернение и распиловка льда, а также, по согласованию с природоохранными организациями, ледовзрывные работы на опасных участках рек», — говорится в сообщении.

Так, на территории Кемеровской области проведено 12 подрывов льда, распилено 3 км, зачернено более 2 км, спецтехника расчистила почти 4 км русел рек. Кроме того, организована вырубка кустарника, который может спровоцировать заторы на реках, отслеживается состояние гидротехнических сооружений, с территорий населенных пунктов вывозится снег.

В Томской области, кроме ледовзрывных работ, проводятся мониторинг и дополнительные замеры уровня рек. В регионе будет нести дежурство авиация МЧС для оперативной передислокации специалистов и оказания помощи населению при осложнении обстановки.

В Бурятии с помощью полковых землеройных машин делаются многокилометровые пропилы реки Селенга, в которые во время ледохода свободно просачивается вода. «Общая протяженность распиловочной трассы на затороопасных участках составит порядка 19 километров. Этот метод ослабления льда мы используем с 2011 года и он доказал свою эффективность: в период таяния снега река не выходит из берегов и не затапливает поселки. Кроме того, распиловка льда считается одним из самых безопасных и экологичных методов», — сообщил врио начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Бурятии полковник Сергей Петров.

С учетом географических и климатических условий, а также принимая во внимание прогнозы синоптиков, противопаводковые мероприятия организуются во всех без исключения субъектах Сибири, Урала и Дальнего Востока, где традиционно высока вероятность опасного ледохода и паводка.

Помимо работ непосредственно на водных объектах, в субъектах проводятся масштабные тренировки, укрепляются дамбы и другие защитные сооружения, организована работа с населением, проводится проверка состояния пунктов временного размещения. Сибирский региональный центр МЧС России проводит расчеты, в какие паводкоопасные районы в ближайшее время будут направлены оперативные группы, воинские и поисково-спасательные формирования МЧС для помощи муниципалитетам и своевременного реагирования на угрозу подтопления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь