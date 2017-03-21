В регионах Сибири приступили к распиливанию и подрыву льда на реках перед паводком

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Регионы Сибири приступили к практической фазе подготовки к паводку — региональные и муниципальные власти совместно с МЧС и другими ведомствами проводят работу по снижению риска подтоплений в этот период. В частности, чернят (посыпают золой), режут и взрывают лед на реках, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

«Из наиболее действенных мер — чернение и распиловка льда, а также, по согласованию с природоохранными организациями, ледовзрывные работы на опасных участках рек», — говорится в сообщении.

Так, на территории Кемеровской области проведено 12 подрывов льда, распилено 3 км, зачернено более 2 км, спецтехника расчистила почти 4 км русел рек. Кроме того, организована вырубка кустарника, который может спровоцировать заторы на реках, отслеживается состояние гидротехнических сооружений, с территорий населенных пунктов вывозится снег.

В Томской области, кроме ледовзрывных работ, проводятся мониторинг и дополнительные замеры уровня рек. В регионе будет нести дежурство авиация МЧС для оперативной передислокации специалистов и оказания помощи населению при осложнении обстановки.

В Бурятии с помощью полковых землеройных машин делаются многокилометровые пропилы реки Селенга, в которые во время ледохода свободно просачивается вода. «Общая протяженность распиловочной трассы на затороопасных участках составит порядка 19 километров. Этот метод ослабления льда мы используем с 2011 года и он доказал свою эффективность: в период таяния снега река не выходит из берегов и не затапливает поселки. Кроме того, распиловка льда считается одним из самых безопасных и экологичных методов», — сообщил врио начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Бурятии полковник Сергей Петров.

С учетом географических и климатических условий, а также принимая во внимание прогнозы синоптиков, противопаводковые мероприятия организуются во всех без исключения субъектах Сибири, Урала и Дальнего Востока, где традиционно высока вероятность опасного ледохода и паводка.