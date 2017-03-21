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16:03 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, что попугаи умеют смеяться

Ученые обнаружили, что новозеландские попугаи кеа умеют заразительно «смеяться».

Об открытии они рассказали в журнале Current Biology.

Кеа известны как непоседливые и игривые птицы. Наблюдая за ними в искусственной среде, ученые обратили внимание на звуки, которые те издают, когда играют и решили изучить реакцию диких птиц на них. Они проиграли аудиозапись этих звуков при диких кеа.

Оказалось, что, слыша радостное чириканье, те не стремятся найти источник звука, чтобы присоединиться к играющим попугаям, а начинают играть друг с другом. Если же птица была в этот момент одна, то она начинала веселиться в одиночку.

Кеа оказались первыми птицами, способными смеяться. Кроме людей этим умением обладают также крысы и шимпанзе.

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