Ученые выяснили, что попугаи умеют смеяться
Ученые обнаружили, что новозеландские попугаи кеа умеют заразительно «смеяться».
Ученые обнаружили, что новозеландские попугаи кеа умеют заразительно «смеяться».
Об открытии они рассказали в журнале Current Biology.
Кеа известны как непоседливые и игривые птицы. Наблюдая за ними в искусственной среде, ученые обратили внимание на звуки, которые те издают, когда играют и решили изучить реакцию диких птиц на них. Они проиграли аудиозапись этих звуков при диких кеа.
Оказалось, что, слыша радостное чириканье, те не стремятся найти источник звука, чтобы присоединиться к играющим попугаям, а начинают играть друг с другом. Если же птица была в этот момент одна, то она начинала веселиться в одиночку.
Кеа оказались первыми птицами, способными смеяться. Кроме людей этим умением обладают также крысы и шимпанзе.