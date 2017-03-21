Собянин пригласил москвичей на общегородские субботники
Они пройдут 8 и 29 апреля.
Они пройдут 8 и 29 апреля.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в общегородских субботниках, которые пройдут в апреле. Об этом он написал в своем Twitter.
«Субботники в этом году проведем 8 и 29 апреля», — отметил мэр.
Как уточняется в официальном
«Участники субботников будут обеспечены необходимым оборудованием и посадочным материалом для работ во дворах, парках, скверах и на бульварах города», — говорится в сообщении.
В канун девятого мая особое внимание будет уделено благоустройству воинских захоронений и памятников воинской славы.
В прошлом году участие в мероприятиях по уборке городских территорий приняли около трех миллионов москвичей. Не меньшее число участников ожидается и в 2017 году.
Ранее сообщалось, что аномальное потепление этой весной позволило приступить к уборке города примерно на три недели раньше обычных сроков.