Собянин пригласил москвичей на общегородские субботники

«Субботники в этом году проведем 8 и 29 апреля», — отметил мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в общегородских субботниках, которые пройдут в апреле. Об этом он написал в своем Twitter.

Как уточняется в официальном пресс-релизе по итогам заседания президиума столичного правительства, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ, информация о местах проведения субботников и пунктах выдачи инвентаря будет размещена в СМИ, а также на сайтах префектур и районных управ.

«Участники субботников будут обеспечены необходимым оборудованием и посадочным материалом для работ во дворах, парках, скверах и на бульварах города», — говорится в сообщении.

В канун девятого мая особое внимание будет уделено благоустройству воинских захоронений и памятников воинской славы.

В прошлом году участие в мероприятиях по уборке городских территорий приняли около трех миллионов москвичей. Не меньшее число участников ожидается и в 2017 году.

Ранее сообщалось, что аномальное потепление этой весной позволило приступить к уборке города примерно на три недели раньше обычных сроков.