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15:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии ухудшатся погодные условия

УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане МЧС сообщает об ухудшении погодных условий. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 22 марта ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, по югу порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит -6,-11, местами -16,-21, днем +1,+6, местами до -5 градусов. На автодорогах утром местами дымка, видимость 1−2 км.

«При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах. Не следует прятаться от сильного ветра, ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, — предупреждают спасатели. — Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. В период штормовых ветров следует прежде всего проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах. При скачках напряжения электросети в квартире следует обесточить все бытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар».

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