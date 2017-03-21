В Башкирии ухудшатся погодные условия

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, по югу порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит -6,-11, местами -16,-21, днем +1,+6, местами до -5 градусов. На автодорогах утром местами дымка, видимость 1−2 км.

«При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах. Не следует прятаться от сильного ветра, ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, — предупреждают спасатели. — Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. В период штормовых ветров следует прежде всего проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах. При скачках напряжения электросети в квартире следует обесточить все бытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар».