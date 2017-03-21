В Башкирии причиной массовой гибели снегирей стали реагенты

По информации Стерлитамакского телевидения, тела птиц были сданы на вскрытие, ветеринары следов отстрела не нашли. Но зато были обнаружены частицы химикатов, входящих в состав реагентов, которыми посыпают дороги.

«Химико-токсикологическое исследование содержимого желудка снегирей показало, что содержание хлоридов составило 0,37 процента, что превышает норму, вызывающую отравление у птиц, в 1,5 раза», — рассказала старший преподаватель кафедры биологии Стерлитамакского филиала БашГУ Юлия Мясина.