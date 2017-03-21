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15:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии причиной массовой гибели снегирей стали реагенты

УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Стерлитамаке выяснили причину массовой гибели снегирей. Как сообщало ранее агентство «Башинформ», местные жители обнаруживали на улицах птиц погибшими или ранеными. Высказывалось предположение, что их кто-то целенаправленно отстреливает.

По информации Стерлитамакского телевидения, тела птиц были сданы на вскрытие, ветеринары следов отстрела не нашли. Но зато были обнаружены частицы химикатов, входящих в состав реагентов, которыми посыпают дороги.

«Химико-токсикологическое исследование содержимого желудка снегирей показало, что содержание хлоридов составило 0,37 процента, что превышает норму, вызывающую отравление у птиц, в 1,5 раза», — рассказала старший преподаватель кафедры биологии Стерлитамакского филиала БашГУ Юлия Мясина.

Вероятно, птицы, пытаясь найти ягоды в снегу, невольно проглатывали частицы реагентов, в результате чего наступало сильное отравление и гибель.

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