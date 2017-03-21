Из-за обвала на трассе Симферополь-Севастополь объявят ЧС

За неделю с момента закрытия трассы участок дороги покрылся огромными проломами и трещинами высотой в человеческий рост. Местные жители ездят туда фотографироваться и публикуют фото в соцсетях. А оползень стремительно прогрессирует — грунт проседает на 10−15 сантиметров в сутки, и вскоре может возникнуть угроза для жителей села Поворотное, которое находится на его пути.

В городском правительстве это место уже окрестили провалом. На ремонт выделили 70 миллионов рублей, однако работы до сих пор не ведутся. Как оказалось, чтобы в срочном порядке потратить деньги из резервного фонда, надо ввести режим ЧС.

— ЧС необходимо объявить в кратчайшее время, чтобы в соответствии с 44-ФЗ способом определения единственного поставщика заключить договор, — сообщил сегодня директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов. — В противном случае будет очень длительная процедура, и мы не получим дорогу к курортному сезону.

Чиновник рассказал, что в пять дорожно-строительных компаний крымского полуострова направлены запросы предложений, три из них откликнулись.

— Сегодня заканчивается прием заявок. Выберем наилучшее предложение и будем заключать контракт. Срок исполнения — 29 апреля, — добавил Титов.

К этому сроку подрядчик должен будет не только выполнить геологические изыскания, но и провести срочные аварийно-восстановительные работы 300 погонных метров дорожного полотна. По результатам изысканий определят объемы финансирования и сроки создания долговечной инженерной защиты на оползневом участке.

На прошлой неделе к изучению оползня уже привлекли специалистов ГУП РК «Крымгеология». Их заключение будет представлено комиссии по ЧС. Геологи также сообщат, есть ли угроза для села Поворотное.

Аварийный участок находится на спуске с Мекензиевых гор к развязке на аэропорт Бельбек. Дорожное полотно здесь начало проседать в начале марта, поначалу аварийный участок объезжали по обочине, а с 14 марта движение полностью перекрыли. Сейчас для легковых автомобилей организован объезд через село Поворотное, а грузовики и автобусы направляются через Северную сторону Севастополя (по селам Фруктовое и Любимовка, а затем по улице Богданова либо через поселок Мекензиевы горы).