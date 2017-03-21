Из-за обвала на трассе Симферополь-Севастополь объявят ЧС

За неделю с момента закрытия трассы участок дороги покрылся огромными проломами и трещинами высотой в человеческий рост. Местные жители ездят туда фотографироваться и публикуют фото в соцсетях. А оползень стремительно прогрессирует — грунт проседает на 10−15 сантиметров в сутки, и вскоре может возникнуть угроза для жителей села Поворотное, которое находится на его пути.
В городском правительстве это место уже окрестили провалом. На ремонт выделили 70 миллионов рублей, однако работы до сих пор не ведутся. Как оказалось, чтобы в срочном порядке потратить деньги из резервного фонда, надо ввести режим ЧС.
— ЧС необходимо объявить в кратчайшее время, чтобы в соответствии с 44-ФЗ способом определения единственного поставщика заключить договор, — сообщил сегодня директор департамента транспорта и
Чиновник рассказал, что в пять
— Сегодня заканчивается прием заявок. Выберем наилучшее предложение и будем заключать контракт. Срок исполнения — 29 апреля, — добавил Титов.
К этому сроку подрядчик должен будет не только выполнить геологические изыскания, но и провести срочные
На прошлой неделе к изучению оползня уже привлекли специалистов ГУП РК «Крымгеология». Их заключение будет представлено комиссии по ЧС. Геологи также сообщат, есть ли угроза для села Поворотное.
Аварийный участок находится на спуске с Мекензиевых гор к развязке на аэропорт Бельбек. Дорожное полотно здесь начало проседать в начале марта, поначалу аварийный участок объезжали по обочине, а с 14 марта движение полностью перекрыли. Сейчас для легковых автомобилей организован объезд через село Поворотное, а грузовики и автобусы направляются через Северную сторону Севастополя (по селам Фруктовое и Любимовка, а затем по улице Богданова либо через поселок Мекензиевы горы).