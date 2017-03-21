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16:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Черных лесорубов в уральских лесах будут ловить казаки

Они же станут бороться с лесными пожарами.

Свердловские лесники договорились с казаками о совместном патрулировании территории лесничеств, сообщили «АиФ-Урал» в правительстве региона.

Цель — усиление охраны лесов от незаконной вырубки и от пожаров. Сегодня, 21 марта, в Международный день леса директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков и атаман хуторского казачьего общества «Горный щит» Олег Сененко подписали соглашение. Казаки станут безвозмездно помогать лесникам на территории Березовского, Билимбаевского, Режевского и Сысертского лесничеств, вести патрулирование, в том числе — в местах массового отдыха людей. Департамент лесного хозяйства будет согласовывать график патрулей и просвещать казаков по вопросам соблюдения лесного законодательства.

Напомним также, что леса занимают более 80% территории Свердловской области и ежегодно приносят в федеральную и областную казну сотни миллионов рублей.

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