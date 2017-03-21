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17:00 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре готовится к открытию нефрологический центр

Уникальность нового центра в том, что в нем будут открыты три отделения — отделение крови, гемодиализное отделение и отделение для перитонеального диализа, что позволит реализовать несколько важнейших направлений медицинской помощи.

В Самаре благодаря реализации проекта государственно-частного партнерства в здравоохранении откроется нефрологический центр, сообщает правительство Самарской области.

Суть проекта заключается в том, что частный инвестор за счет своих средств полностью создает нефрологический центр, оснащает его оборудованием и эксплуатирует в течение 15 лет. По истечении этого срока центр будет передан в собственность Самарской области, при этом он будет находиться в рабочем состоянии и продолжит оказывать медицинскую помощь.

В центре предусмотрены комфортные условия для работы медицинских сотрудников и для лечения пациентов. На цокольном этаже здания разместятся подсобные помещения, раздевалки, склады, на первом этаже будет устроен амбулаторно-поликлинический комплекс, на втором — стационар, отделение перитонеального диализа и палаты интенсивной терапии. Этот этаж соединен переходом с корпусом ГБУЗ им. В. Д. Середавина. На третьем и четвертом этажах будут проходить сеансы программного гемодиализа, где разместятся более 50 аппаратов искусственной почки. На пятом этаже планируется размещение администрации с конференц-залом. Кроме того, на базе центра будут располагаться отделения переливания крови — клинической трансфузиологии и гравитационной хирургии крови.

Специалисты подчеркивают, что это не просто диализный центр, а нефрологический, в котором все проблемы пациентов будут решаться в комплексе.

Центр сможет принимать до 400 пациентов в день. Все пациенты, находящиеся на гемодиализе, будут получать медицинскую помощь бесплатно в рамках ОМС. Центр покроет потребность в оказании медицинских услуг по профилю нефрология до 2020−2024 гг., обеспечивая качественную и доступную медицинскую помощь пациентам с различными заболеваниями.

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