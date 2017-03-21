Парки Москвы примут участие в акции «Час Земли»

«25 марта 14 столичных парков примут участие в международной акции “Час Земли”. С 20:30 до 21:30 по московскому времени в парках отключат знаковые объекты: в Парке Горького погаснет подсветка Главного входа, в парке “Сокольники” — освещение на Аллее арок, в Парке Победы отключат освещение памятных стел на Главной аллее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в парке «Северное Тушино» затемнят экспонат Музея истории ВМФ России — подводную лодку Б-396 «Новосибирский комсомолец». В акции также примут участие Сад им. Баумана, Таганский парк, парки «Красная Пресня», «Кузьминки», Измайловский и другие.

В Воронцовском парке в 20:30 будет отключено все дополнительное электричество и пройдет экологический флешмоб. В кафе «Нартон», расположенном на берегу большого пруда, создадут композицию из 200 свечей в виде символа акции «60+».

Ранее сообщалось, что в Москве в «Час Земли» будет выключена подсветка более чем у 1 тыс. 600 зданий, а основные мероприятия традиционно пройдут на Красной и Тверской площадях. У стен Кремля состоится экологический флешмоб. На Тверской площади возле памятника Юрию Долгорукому в 20:30 будет символически «выключен свет» во всем городе с помощью специального рубильника. Кроме того, запланирован велопробег по центру столицы.

Акция «Час Земли» проводится ежегодно в последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Цель акции — привлечь внимание к проблемам изменения климата и экономии ресурсов на планете.