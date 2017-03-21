Росреестр снова видит Крым в своих базах

Крым снова отображается в базах Росреестра России.

— По информации сотрудников IT-отдела Госкомрегистра, технические сбои, возникшие в программе кадастрового учета недвижимости, полностью устранены, — сообщил председатель Госкомрегистра РК Александр Спиридонов. — Мы оказываем услуги в полном объеме.

В ведомстве уточнили, что низкая скорость соединения с сервером программного комплекса автоматизированной информационной системы государственного кадастра недвижимости (АИС ГКН) с 15 марта не позволяла корректно отрабатывать заявления.

За период с 15 по 16 марта 2017 года, системой кадастрового учета было обработано 5 322 запроса, из них 730 заявлений граждан о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.