Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Названа самая счастливая страна в мире
«Мое же мне привезли»: реакция Путина на подарок Додона
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище
«Барселона» предложит Месси всё, что он захочет, ради контракта
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Росреестр снова видит Крым в своих базах

Специалисты устранили возникшие в программе сбои.

Крым снова отображается в базах Росреестра России.

— По информации сотрудников IT-отдела Госкомрегистра, технические сбои, возникшие в программе кадастрового учета недвижимости, полностью устранены, — сообщил председатель Госкомрегистра РК Александр Спиридонов. — Мы оказываем услуги в полном объеме.

В ведомстве уточнили, что низкая скорость соединения с сервером программного комплекса автоматизированной информационной системы государственного кадастра недвижимости (АИС ГКН) с 15 марта не позволяла корректно отрабатывать заявления.

За период с 15 по 16 марта 2017 года, системой кадастрового учета было обработано 5 322 запроса, из них 730 заявлений граждан о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Градский не узнал бритого Билана: «Дима, что с тобой сделали?»
К маю Россия отдаст последний внешний долг СССР
Градский не узнал бритого Билана: «Дима, что с тобой сделали?»
Россия договорилась о погашении последнего долга СССР
Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт других банков
«Русские витязи» впервые показали управляемый штопор
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В КНДР сняли видео об уничтожении авианосца США
Компания Apple представила красный iPhone 7 и новый iPad
Спорт
Гимаев похоронен на Новолужинском кладбище Заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев был похоронен во вторник на Новолужинском кладбище в Химках
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь