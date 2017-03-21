Росреестр снова видит Крым в своих базах
Специалисты устранили возникшие в программе сбои.
Специалисты устранили возникшие в программе сбои.
Крым снова отображается в базах Росреестра России.
— По информации сотрудников
В ведомстве уточнили, что низкая скорость соединения с сервером программного комплекса автоматизированной информационной системы государственного кадастра недвижимости (АИС ГКН) с 15 марта не позволяла корректно отрабатывать заявления.
За период с 15 по 16 марта 2017 года, системой кадастрового учета было обработано 5 322 запроса, из них 730 заявлений граждан о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.