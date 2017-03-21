Благоустройство на месте провала коллектора на улице Горная в Нижнем Новгороде полностью завершат к концу августа 2017 года

По его словам, за летний период планируется восстановить благоустройство территории и в конце августа должны быть восстановлена дорога, нанесена разметка на ней, а также благоустроены бортовой камень и газонная часть, возвращены на место опоры освещения и коммуникации.

На данный момент закончены работы про обустройству котлована и по укреплению грунта, сейчас ведётся его выемка. Следующим этапом работ будет замена разрушенного участка коллектора на новый. После того, как будет восстановлена работоспособность коллектора, приступят к санации от колодца по проспекту Гагарина на протяжённости около 230 метров.

«Мы приняли техническое решение, что на разрушенном участке санация будет происходить методом “труба в трубе”, а далее санация будет происходить спирально витой трубой, которая прокручивается по всей окружности существующего коллектора, а межтрубное пространство заполняется бетоном. Это укрепит трубу», — объяснил процесс руководитель «Водоканала».

По предварительным данным, стоимость работ составит около 461 млн. рублей. По итогам работ возможен пересчёт. «Мы надеемся, что сумма конечная будет меньше, максимально допустимой в договоре. Все предпосылки к этому есть», — сказал Александр Прохорчев.

Планируется, что обновлённый коллектор прослужит не менее 50 лет. «Эти работы сравнимы со строительством метро. Здесь глубина заложения около 20 м, диаметр 24,3 м», — подчеркнул Александр Прохорчев.

Как добавил представитель подрядчика Алексей Иванов, работы идут в графике. «Сложности ждали от паводка, но пока всё хорошо», — отметил он.

Ранее сообщалось, что подрядная организация приступит к разработке грунта по периметру котлована на месте провала грунта на улице Горная в Нижнем Новгороде в середине марта.

Напомним, провал грунта на улице Горная произошел более года назад — 25 сентября 2015 года. Обвал грунта глубиной около 2 м произошел 25 сентября, потом он начал прогрессировать и достиг опасных размеров. В результате провала была повреждена проезжая часть и перекрыто движение транспорта.