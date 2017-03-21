Эскиз памятника Олегу Попову утвержден в Ростове

Согласно информации из официальных источников, утвержден эскиз скульптора Светланы Букке, который ранее был поддержан большинством жителей донской столицы в ходе проведенного Ростовским государственным цирком конкурса эскизных проектов.

Скульптурная композиция из бронзы будет представлять собой фигуру Олега Попова в натуральную величину, сидящего на скамейке в сценическом образе «Солнечного клоуна».

Памятник будет изготовлен за счет внебюджетных средств. Его установят у главного входа в здание Ростовского цирка.

Напомним, Олег Попов умер 2 ноября 2016 года во время гастролей в Ростове.