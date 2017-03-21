В Самарской области снова растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В целом по состоянию на 20 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости по области на 25,6% и по Самаре на 18,4%.

За прошедшую неделю обследовали 170 человек с клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа. По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 90,2%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа В.

За прошедшую неделю на карантин закрыли два дошкольных учреждения. Частично приостановлен образовательный процесс в четырех классах трех школ и четырех группах двух детских садов.