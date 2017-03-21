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16:47 (мск), источник: РБК - Украина

За неделю гриппом и ОРВИ заболели 170 тысяч украинцев

В течение 11 недели 2017 года с 6 по 12 марта острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели 170 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Среди заболевших 70,5% — дети возрастом до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составил 399,1 на 100 тыс. населения, что на 21,9% выше по сравнению с предыдущей неделей.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской (816,2), наименьший — в Закарпатской (225,5 на 100 тыс. Населения) областях, однако ни в одной из областей Украины эпидемический порог не был превышен.

Неделей ранее острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели 139 687 человек.

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