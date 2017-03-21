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16:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти Архангельска объяснили паркет на дорогах

В администрации Архангельска объяснили появление в городе деревянного тротуара, который местные жители приняли за паркетный, сообщает РИА Новости.

«Это не паркет — просто доски уложены на деревянные паллеты необычным образом, то есть елочкой. Впоследствии это покрытие будет перенесено на другие участки для удобства жителей города», — объяснил глава пресс-службы городской администрации Игорь Атапин.

По его словам, временный тротуар обеспечит проход к объектам, используемых при проведении форум «Арктика — территория диалога». В настоящее время он смонтирован на 80 процентов.

По словам Атапина, несмотря на то, что большая часть дорог в Архангельске заасфальтирована, из-за климатических особенностей в городе применяется также дощатое тротуарное мощение.

Деревянные мостовые без поребрика — это своеобразный туристический бренд Архангельска
Игорь Атапин
глава пресс-службы городской администрации

20 марта пользователи группы «Архангельск life» во «ВКонтакте» обратили внимание, что на одной из улиц города положили паркет вместо асфальта. Дорожка ведет от морского вокзала и заканчивается перед пешеходным переходом на Троицком проспекте к главному корпусу Северного (Арктического) федерального университета.

Форум «Арктика — территория диалога» пройдет в Архангельске 29—30 марта. Основной темой форма станет «Человек в Арктике». На мероприятии ожидается около 1,5 тысячи участников из 14 стран, в числе которых Великобритания, Дания, Исландия, Китай, Норвегия, США, Швейцария и Япония.

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