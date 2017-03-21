Власти Архангельска объяснили паркет на дорогах

«Это не паркет — просто доски уложены на деревянные паллеты необычным образом, то есть елочкой. Впоследствии это покрытие будет перенесено на другие участки для удобства жителей города», — объяснил глава пресс-службы городской администрации Игорь Атапин.

По его словам, временный тротуар обеспечит проход к объектам, используемых при проведении форум «Арктика — территория диалога». В настоящее время он смонтирован на 80 процентов.