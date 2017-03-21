Власти Архангельска объяснили паркет на дорогах
В администрации Архангельска объяснили появление в городе деревянного тротуара, который местные жители приняли за паркетный, сообщает РИА Новости.
В администрации Архангельска объяснили появление в городе деревянного тротуара, который местные жители приняли за паркетный, сообщает РИА Новости.
«Это не паркет — просто доски уложены на деревянные паллеты необычным образом, то есть елочкой. Впоследствии это покрытие будет перенесено на другие участки для удобства жителей города», — объяснил глава
По его словам, временный тротуар обеспечит проход к объектам, используемых при проведении форум «Арктика — территория диалога». В настоящее время он смонтирован на 80 процентов.
По словам Атапина, несмотря на то, что большая часть дорог в Архангельске заасфальтирована,
Деревянные мостовые без поребрика — это своеобразный туристический бренд Архангельска
20 марта пользователи группы «Архангельск life» во «ВКонтакте» обратили внимание, что на одной из улиц города положили паркет вместо асфальта. Дорожка ведет от морского вокзала и заканчивается перед пешеходным переходом на Троицком проспекте к главному корпусу Северного (Арктического) федерального университета.
Форум «Арктика — территория диалога» пройдет в Архангельске