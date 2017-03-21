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16:50 (мск), источник: Интерфакс

В России зафиксировали первые случаи укусов клещей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Пять человек с укусами клещей обратились в столичные больницы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

«На 20.03.2017 в медицинских организациях города Москвы зарегистрировано пять случаев укусов клещами. Присасывание клещей произошло на территории Солнечногорского района Московской области, в Омске, Сочи, Ярославской области, Красноярском крае», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, зарегистрировано три случая заражения клещевым боррелиозом. Заболевшие посещали места отдыха в Орехово-Зуевском и Ступинском районах Московской области, а также в Белоруссии.

В пресс-службе отметили, что в связи с потеплением в России клещи начинают активизироваться.

«Отмечается рост контактов населения с переносчиком и раннее начало эпидемического сезона 2017 года», — говорится в сообщении.

«Первый пик активности приходится на весну (апрель-июнь). В отдельных регионах Российской федерации, эндемичных по клещевому энцефалиту, активность клещей отмечается со второй декады марта», — отметили в пресс-службе.

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