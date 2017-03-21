В России зафиксировали первые случаи укусов клещей
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Пять человек с укусами клещей обратились в столичные больницы, сообщила
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Пять человек с укусами клещей обратились в столичные больницы, сообщила
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Кроме того, зарегистрировано три случая заражения клещевым боррелиозом. Заболевшие посещали места отдыха в
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«Отмечается рост контактов населения с переносчиком и раннее начало эпидемического сезона 2017 года», — говорится в сообщении.
«Первый пик активности приходится на весну (апрель-июнь). В отдельных регионах Российской федерации, эндемичных по клещевому энцефалиту, активность клещей отмечается со второй декады марта», — отметили в