В Омске зафиксировали первый в этом сезоне укус клеща

По данным на 20 марта с жалобами на укусы клещей к медикам обратились пять жителей столицы. Один из них был укушен на территории Омской области.

Как сообщает управление Росприроднадзора по Москве, по одному случаю присасывания иксодовых клещей произошло в Солнечногорском районе Московской области, в Омске, Сочи, Ярославской области и Красноярском крае.

Зарегистрировано 3 случая заражения клещевым боррелиозом. Заболевшие посещали места отдыха в Орехово-Зуевском и Ступинском районах Московской области, а также в Белоруссии.

Напомним, в 2016 году в Омской области зарегистрировали более 4 тысяч укусов клещей. По данным на август прошлого года 56 человек были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, 26 — боррелиоз. Подтвердилось минимум 12 случаев энцефалита, 6 — клещевого боррелиоза, 3 — гранулоцитарного анаплазмоза.