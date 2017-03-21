В Башкирии десятиклассница год прожила с пулей в голове

27 марта прошлого года жизнь Ани Мишуковой (имя и фамилия изменены — Ред.) изменилась в одночасье. Около 20.00 Аня с одноклассниками вышли на прогулку: все было, как обычно, кроме одной детали — Паша, одноклассник Ани, захватил с собой пневматический пистолет. О том, что Паша уже несколько месяцев носит оружие, в школе знали все, но первое время он осторожничал — особо не показывал свое «сокровище». А в тот день он даже дал пистолет другу Мише из параллельного класса.

ПУЛЯ ОТСКОЧИЛА.

Миша управляться с пневматикой не умел и случайно зарядил пулей прямо Ане в лицо. У девочки пошла кровь ручьем из носа, но всем показалось, что пуля отскочила. Девочку довели до дома, а ее маме в красках рассказали, что произошло.

В травмпункт родители Аню не повели: ранка была не больше 2−3 миллиметров, да и Аня на самочувствие не жаловалась: кровотечение остановилось еще по дороге домой. Проблемы дали знать о себе спустя полгода.

Одноклассники Ани поступили в колледжи, а сама девочка перешла в 10 класс и усиленно начала готовиться к ЕГЭ: она мечтает поступить в фармацевтическую академию в Санкт-Петербурге. Только вот осенью у нее начались сильные головные боли: все чаще приходилось переносить репетиторов и пропускать школу.

— Болела Аня часто: то ангину подхватит, то насморк месяцами не проходит. Дело даже до больницы дошло: Аня перенесла хронический гайморит, — рассказала мама пострадавшей, Гульфия Мишукова. — Там-то и выяснилось, что у девочки имеется в голове инородное тело — та самая пулька от пневматического пистолета. Размер ее — всего 4,4 миллиметра, но последствия очень серьезные.

4 МИЛЛИМЕТРА ДО МОЗГА.

За операцию врачи браться не спешили: 4 миллиметра до мозга — ювелирная работа. Наконец, удалось найти хирурга, готового взяться за такую тонкую работу. Аня не сразу согласилась: 16-летняя девушка очень боится, что ей испортят внешность. Тем не менее, 23 марта она все-таки ляжет под нож хирурга. Возможно, что придется прибегнуть и к пластике лица — а это снова немалые деньги.

Мама Ани, Гульфия, пыталась пойти на контакт с родителями хулигана, но они наотрез отказались помогать девочке с лечением, а сам парень даже начал отрицать, что брал в руки этот злосчастный пистолет. В суде, предполагает Гульфия, разведут плечами: они не обращались к медикам по поводу ранения. Адвокат семьи также не уверен, что игра стоит свеч: скорее всего, считает он, суд они проиграют.

— Дело не в деньгах! Мне тяжело осознавать, что мальчик одним движением руки перечеркнул судьбу моей девочки, и она вынуждена проводить время не на учебе или прогулках, а в постоянных обследованиях, — сокрушается Гульфия. — Кто за это ответит?